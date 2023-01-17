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Бузилов Харитон Петрович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бузилов Петр Тихонович

Мать: Бузилова Софья Ефимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бузилов Матвей Харитонович

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бузилов Панфил Харитонович

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бузилов Киприан Харитонович

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Бузилов Иван Харитонович

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Жилина Параскева Харитоновна

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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