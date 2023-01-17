Бузилов Харитон Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Бузилов Петр Тихонович
Мать: Бузилова Софья Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бузилов Матвей Харитонович
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бузилов Панфил Харитонович
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бузилов Киприан Харитонович
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Жилина Параскева Харитоновна
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузилова Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно