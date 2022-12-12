Бузилова Софья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бузилов Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бузилов Дементий Петрович
Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834