Бузилова Софья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Софья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бузилов Козма Петрович

Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бузилов Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бузилов Дементий Петрович

Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бузилов Харитон Петрович

Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Бузилов Петр Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Петр Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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