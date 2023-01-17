Бузилов Козма Петрович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бузилов Петр Тихонович
Мать: Бузилова Софья Ефимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пульхерия Козминична
Мать ребёнка: Бузилова Агафия Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Бузилова Агафия Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бузилова Агафия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно