Бузилов Козма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузилов Козма Петрович

Бузилов Козма Петрович

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бузилов Петр Тихонович

Мать: Бузилова Софья Ефимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пульхерия Козминична

Мать ребёнка: Бузилова Агафия Максимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бузилов Сергей Козмич

Мать ребёнка: Бузилова Агафия Максимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузилов Тимофей Козмич

Мать ребёнка: Бузилова Агафия Максимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Агафия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close