Бузилова Агафия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Агафия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пульхерия Козминична

Отец ребёнка: Бузилов Козма Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бузилов Сергей Козмич

Отец ребёнка: Бузилов Козма Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузилов Тимофей Козмич

Отец ребёнка: Бузилов Козма Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Козма Петрович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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