Бузилова Агафия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пульхерия Козминична
Отец ребёнка: Бузилов Козма Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бузилов Козма Петрович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бузилов Козма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно