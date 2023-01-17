Бузилова Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бузилов Матвей Харитонович

Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бузилов Панфил Харитонович

Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бузилов Киприан Харитонович

Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Бузилов Иван Харитонович

Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Жилина Параскева Харитоновна

Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Харитон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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