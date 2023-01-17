Бузилова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бузилов Матвей Харитонович
Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бузилов Панфил Харитонович
Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бузилов Киприан Харитонович
Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Жилина Параскева Харитоновна
Отец ребёнка: Бузилов Харитон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно