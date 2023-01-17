Жилина (Бузилова) Параскева Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бузилов Харитон Петрович
Мать: Бузилова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
09.02.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Макарий Васильев Зайцев | Поручитель по невесте | Матвей Харитонов Бузилов | Александр Афанасьев Зайцев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно