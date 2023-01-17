Жилина (Бузилова) Параскева Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилина (Бузилова) Параскева Харитоновна

Жилина (Бузилова) Параскева Харитоновна

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бузилов Харитон Петрович

Мать: Бузилова Ирина Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1877

Муж: Жилин Поликарп Григорьевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Макарий Васильев Зайцев | Поручитель по невесте | Матвей Харитонов Бузилов | Александр Афанасьев Зайцев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close