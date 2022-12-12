Жилин Поликарп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Жилин Григорий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Макарий Васильев Зайцев | Поручитель по невесте | Матвей Харитонов Бузилов | Александр Афанасьев Зайцев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно