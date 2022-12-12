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Жилин Поликарп Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Жилин Григорий Петрович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1877

Жена: Жилина Параскева Харитоновна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Макарий Васильев Зайцев | Поручитель по невесте | Матвей Харитонов Бузилов | Александр Афанасьев Зайцев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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