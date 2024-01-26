Сорокин Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Константин Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сорокин Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна
Смерть
1848