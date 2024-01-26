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Сорокин Иван Акимович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Константин Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сорокин Семён Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сорокин Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сорокин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сорокин Илья Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Степановна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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