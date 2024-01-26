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Сорокина Наталья Андреевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Акимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сорокин Семён Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Акимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сорокин Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Акимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сорокин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Акимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1821
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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