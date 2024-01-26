Сорокина Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Сорокин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сорокин Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Акимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Сорокин Иван Акимович
Смерть
1821