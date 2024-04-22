Грюнбуш (Альбрехт) София Каролина Юлия Романовна
Место рождения
Дата рождения16.04.1863 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолЖенский
Дети
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Рождение
16.04.1863 ст.
Отец: Альбрехт Альберт Роберт
Мать: Альбрехт София Каролина
Бракосочетание
28.12.1883
Рождение ребёнка
17.10.1884
Дочь: Коломийцева Эдита София Ида Казимировна
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Рождение ребёнка
25.03.1886
Дочь: Грачева Маргарита София Мария Казимировна
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Рождение ребёнка
13.03.1887
Дочь: Шалыгина Ирма Ольга Леонтина Казимировна
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Рождение ребёнка
07.07.1888
Дочь: Купцова Тамара Казимировна
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Рождение ребёнка
15.09.1889
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Грюнбуш Борис Казимирович
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Рождение ребёнка
14.12.1900
Дочь: Грюнбуш София Казимировна
Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич
Смерть
?.01.1942