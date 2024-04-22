Грюнбуш (Альбрехт) София Каролина Юлия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрюнбуш (Альбрехт) София Каролина Юлия Романовна

Грюнбуш (Альбрехт) София Каролина Юлия Романовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.04.1863 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1863 ст.

Отец: Альбрехт Альберт Роберт

Мать: Альбрехт София Каролина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.12.1883

Муж: Грюнбуш Казимир Францевич

Рождение ребёнка
17.10.1884

Дочь: Коломийцева Эдита София Ида Казимировна

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Рождение ребёнка
25.03.1886

Дочь: Грачева Маргарита София Мария Казимировна

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Рождение ребёнка
13.03.1887

Дочь: Шалыгина Ирма Ольга Леонтина Казимировна

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Рождение ребёнка
07.07.1888

Дочь: Купцова Тамара Казимировна

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Грюнбуш Эгон Казимирович

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Грюнбуш Борис Казимирович

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Рождение ребёнка
14.12.1900

Дочь: Грюнбуш София Казимировна

Отец ребёнка: Грюнбуш Казимир Францевич

Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close