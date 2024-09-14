Альбрехт Альберт Роберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.1877
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Альбрехт Франц
Мать: Альбрехт Анна
Бракосочетание
25.11.1849
Жена: Альбрехт София Карловна
Рождение ребёнка
20.09.1850
Сын: Альбрехт Виктор Карл Эрнест Романович
Мать ребёнка: Альбрехт София Карловна
Рождение ребёнка
06.08.1860
Дочь: Альбрехт Леонтина Мария Анна Романовна
Мать ребёнка: Альбрехт София Карловна
Рождение ребёнка
27.10.1861
Сын: Альбрехт Николай Яков Роберт Романович
Мать ребёнка: Альбрехт София Карловна
Рождение ребёнка
16.04.1863 ст.
Дочь: Грюнбуш (Альбрехт) София Каролина Юлия Романовна
Мать ребёнка: Альбрехт София Карловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.01.1877