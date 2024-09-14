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Альбрехт София Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Альбрехт Карл

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.1849

Муж: Альбрехт Альберт Роберт

Рождение ребёнка
20.09.1850

Сын: Альбрехт Виктор Карл Эрнест Романович

Отец ребёнка: Альбрехт Альберт Роберт

Рождение ребёнка
06.08.1860

Дочь: Альбрехт Леонтина Мария Анна Романовна

Отец ребёнка: Альбрехт Альберт Роберт

Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Альбрехт Николай Яков Роберт Романович

Отец ребёнка: Альбрехт Альберт Роберт

Рождение ребёнка
16.04.1863 ст.

Дочь: Грюнбуш (Альбрехт) София Каролина Юлия Романовна

Отец ребёнка: Альбрехт Альберт Роберт

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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