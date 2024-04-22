Грюнбуш Казимир Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грюнбуш Казимир Францевич

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.12.1928

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грюнбуш Фридрих

Мать: Грюнбуш Анна Катарина

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
28.12.1883

Жена: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Рождение ребёнка
17.10.1884

Дочь: Коломийцева Эдита София Ида Казимировна

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Рождение ребёнка
25.03.1886

Дочь: Грачева Маргарита София Мария Казимировна

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Рождение ребёнка
13.03.1887

Дочь: Шалыгина Ирма Ольга Леонтина Казимировна

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Рождение ребёнка
07.07.1888

Дочь: Купцова Тамара Казимировна

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Грюнбуш Эгон Казимирович

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Грюнбуш Борис Казимирович

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Рождение ребёнка
14.12.1900

Дочь: Грюнбуш София Казимировна

Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна

Смерть
14.12.1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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