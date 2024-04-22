Грюнбуш Казимир Францевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.12.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Грюнбуш Фридрих
Мать: Грюнбуш Анна Катарина
Бракосочетание
28.12.1883
Рождение ребёнка
17.10.1884
Дочь: Коломийцева Эдита София Ида Казимировна
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Рождение ребёнка
25.03.1886
Дочь: Грачева Маргарита София Мария Казимировна
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Рождение ребёнка
13.03.1887
Дочь: Шалыгина Ирма Ольга Леонтина Казимировна
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Рождение ребёнка
07.07.1888
Дочь: Купцова Тамара Казимировна
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Рождение ребёнка
15.09.1889
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Грюнбуш Борис Казимирович
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Рождение ребёнка
14.12.1900
Дочь: Грюнбуш София Казимировна
Мать ребёнка: Грюнбуш София Каролина Юлия Романовна
Смерть
14.12.1928