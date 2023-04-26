Кудряшева (Капеистова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева (Капеистова) Мария Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.07.1905

Дата смерти

27.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905

Отец: Копеистов Иван Петрович

Мать: Копеистова Александра Евменьевна

Россия
Бракосочетание
27.?.1926

Муж: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
11.01.1929

Сын: Кудряшов Павел Степанович

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
27.03.1930

Сын: Кудряшов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
27.04.1932

Сын: Кудряшов Борис Степанович

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Кудряшов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
22.01.1940

Дочь: Гаврилова Нина Степановна

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
11.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич

Россия
Смерть
27.03.1986
Россия
Похороны
Неизвестно
Балаково
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