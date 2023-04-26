Кудряшева (Капеистова) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.07.1905
Дата смерти27.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905
Россия
Бракосочетание
27.?.1926
Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
11.01.1929
Сын: Кудряшов Павел Степанович
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
27.03.1930
Сын: Кудряшов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
27.04.1932
Сын: Кудряшов Борис Степанович
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
21.05.1935
Сын: Кудряшов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
22.01.1940
Дочь: Гаврилова Нина Степановна
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
11.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Григорьевич
Россия
Смерть
27.03.1986
Россия
Похороны
Неизвестно
Балаково