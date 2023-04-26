Кудряшов Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Павел Степанович

Кудряшов Павел Степанович

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.01.1929

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929

Отец: Кудряшов Степан Григорьевич

Мать: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Россия
Похороны
Неизвестно
Хвалынск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close