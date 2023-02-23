Копеистова (Сюльгина) Александра Евменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копеистова (Сюльгина) Александра Евменьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

27.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1899

Сын: Капеистов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович

Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
12.07.1905

Дочь: Кудряшева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович

Россия
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Капеистов Александр Иванович

Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович

Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капеистов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович

Смерть
27.02.1933
Саратовская обл., г. Хвалынск
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