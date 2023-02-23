Копеистова (Сюльгина) Александра Евменьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти27.02.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Капеистов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
12.07.1905
Дочь: Кудряшева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Россия
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Капеистов Александр Иванович
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капеистов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Копеистов Иван Петрович
Смерть
27.02.1933
Саратовская обл., г. Хвалынск