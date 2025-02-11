Сюльгин (Сюльгина) ?
женский, родилась Неизвестно
Дети
Копеистова (Сюльгина) Александра ЕвменьевнаОколо 1865 г.р.
Сюльгин Григорий ЕвменьевичНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюльгин Евмений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюльгин Григорий Евменьевич
Отец ребёнка: Сюльгин Евмений
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Копеистова (Сюльгина) Александра Евменьевна
Отец ребёнка: Сюльгин Евмений
Россия