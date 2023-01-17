Зяблова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1899 ст.

Муж: Зяблов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.

Сын: Зяблов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1901 ст.

Сын: Зяблов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
восприемники: того же села крестьянин Василий Петров Винокуров и крестьянская девица Параскева Иванова Зяблова.
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.

Сын: Зяблов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1909 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1916 ст.

Сын: Зяблов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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