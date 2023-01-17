Зяблова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1899 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.
Сын: Зяблов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
10.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
восприемники: того же села крестьянин Василий Петров Винокуров и крестьянская девица Параскева Иванова Зяблова.
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
11.06.1909 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно