Зяблов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1883
Отец: Зяблов Павел Николаевич
Мать: Зяблова Анна Козьмина
Бракосочетание
Вычислено 1899 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1900 ст.
Сын: Зяблов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
восприемники: того же села крестьянин Василий Петров Винокуров и крестьянская девица Параскева Иванова Зяблова.
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
11.06.1909 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1916 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно