Вязенцев Пётр Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вязенцев Алексей Петрович
Мать ребёнка: Вязенцева Мария
Рождение ребёнка
24.02.1919
Сын: Вязенцев Василий Петрович
Мать ребёнка: Вязенцева Мария
Рождение ребёнка
26.08.1924
Сын: Вязенцев Александр Петрович
Мать ребёнка: Вязенцева Мария
Рождение ребёнка
25.05.1928
Сын: Вязенцев Николай Петрович
Мать ребёнка: Вязенцева Мария
город Ленинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вязенцева Мария
Смерть
1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость