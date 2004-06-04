Вязенцев Николай Петрович
Место рождениягород Ленинск, Волгоградская область
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти04.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Отец: Вязенцев Пётр Фомич
Мать: Вязенцева Мария
город Ленинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2004