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Вязенцев Николай Петрович

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Место рождения

город Ленинск, Волгоградская область

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

04.06.2004

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Вязенцев Пётр Фомич

Мать: Вязенцева Мария

город Ленинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Хабаровский край, г Комсомольск на Амуре
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.2004
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