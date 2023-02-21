Вязенцев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1919
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1919
Отец: Вязенцев Пётр Фомич
Мать: Вязенцева Мария
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1952
Рождение ребёнка
08.09.1953
Россия
Рождение ребёнка
20.01.1958
Рождение ребёнка
21.04.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1998
город Комсомольск-на-Амуре, Россия