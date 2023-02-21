Вязенцев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязенцев Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1919

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1919

Отец: Вязенцев Пётр Фомич

Мать: Вязенцева Мария

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязенцева Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
08.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязенцева Татьяна Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязенцева Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
21.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязенцева Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязенцева Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
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