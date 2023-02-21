Вязенцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вязенцев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич
Рождение ребёнка
24.02.1919
Сын: Вязенцев Василий Петрович
Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич
Рождение ребёнка
26.08.1924
Сын: Вязенцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич
Рождение ребёнка
25.05.1928
Сын: Вязенцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич
город Ленинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич
Смерть
Неизвестно