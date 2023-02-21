Вязенцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВязенцева Мария

Вязенцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Вязенцев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич

Рождение ребёнка
24.02.1919

Сын: Вязенцев Василий Петрович

Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич

Рождение ребёнка
26.08.1924

Сын: Вязенцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич

Рождение ребёнка
25.05.1928

Сын: Вязенцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич

город Ленинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязенцев Пётр Фомич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close