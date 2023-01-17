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Голубев Евгений Константинович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Голубев Константин Иванович

Мать: Ершова Раиса Терентьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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