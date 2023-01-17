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Голубев Евгений Константинович
Голубев Евгений Константинович
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
1941
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Голубев Константин Иванович
1913 г.р.
Мать
Ершова Раиса Терентьевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Голубев Константин Иванович
Мать:
Ершова Раиса Терентьевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1942
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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