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Голубев Константин Иванович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

31.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1913

Отец: Голубев Иван

Мать: Голубева Евдокия Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Голубев Евгений Константинович

Мать ребёнка: Ершова Раиса Терентьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Голубев Владимир Константинович

Мать ребёнка: Ершова Раиса Терентьевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ершова Раиса Терентьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Раиса Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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