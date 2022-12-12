Голубев Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения31.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1913
Отец: Голубев Иван
Рождение ребёнка
1941
Сын: Голубев Евгений Константинович
Мать ребёнка: Ершова Раиса Терентьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Голубев Владимир Константинович
Мать ребёнка: Ершова Раиса Терентьевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ершова Раиса Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Раиса Терентьевна
Смерть
Неизвестно