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Ершова Раиса Терентьевна

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Место рождения

Кочкарь, Пластовский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.08.1913

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1913

Отец: Ершов Терентий Петрович

Мать: Ершова Елизавета Яковлевна

Кочкарь, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Голубев Евгений Константинович

Отец ребёнка: Голубев Константин Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Голубев Владимир Константинович

Отец ребёнка: Голубев Константин Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Константин Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Константин Иванович

Смерть
2008
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