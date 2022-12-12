Ершова Раиса Терентьевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1913
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1913
Рождение ребёнка
1941
Сын: Голубев Евгений Константинович
Отец ребёнка: Голубев Константин Иванович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Голубев Владимир Константинович
Отец ребёнка: Голубев Константин Иванович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008