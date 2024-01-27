Черников Василий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1918
Дочь: Панюшина Надежда Жена Васильевна
Мать ребёнка: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
22.05.1918
Мать ребёнка: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Купчиненко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Черников Федор (Филипп) Васильевич
Мать ребёнка: Черникова Елена
с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922
Сын: Черников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Матяжова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Смерть
Неизвестно