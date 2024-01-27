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Черников Василий

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
13.04.1918

Дочь: Панюшина Надежда Жена Васильевна

Мать ребёнка: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Черников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Купчиненко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Черников Федор (Филипп) Васильевич

Мать ребёнка: Черникова Елена

с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Черников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Матяжова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Смерть
Неизвестно
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