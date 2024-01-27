Матяжова (Черникова) Вера Васильевна
Место рожденияСтавропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: Черников Василий
Мать: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Упоминание
Неизвестно
Жила всю жизнь и умерла в селе Северное
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Северное, Ставропольского края.