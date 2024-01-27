Матяжова (Черникова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матяжова (Черникова) Вера Васильевна

Место рождения

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Черников Василий

Мать: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Упоминание
Неизвестно
Жила всю жизнь и умерла в селе Северное
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Северное, Ставропольского края.
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