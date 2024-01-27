Черников Алексей Васильевич
Место рожденияСтавропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Дата рождения1922
Дата смертиОколо ?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Черников Василий
Мать: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Смерть
Около ?.01.1942
погиб на войне
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ
Упоминание
1942
ВОВ
Погиб, пропал без вести на ВОВ. Дата призыва: 29.11.1941 Александровский РВК, Ставропольский край Дата призыва: 29.11.1941. Последнее место службы: п/я 258/2 «а»
Бракосочетание
Неизвестно