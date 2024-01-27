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Черников Алексей Васильевич

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Место рождения

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка

Дата рождения

1922

Дата смерти

Около ?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

Около 1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Черников Василий

Мать: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Смерть
Около ?.01.1942
погиб на войне
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ
Упоминание
1942
ВОВ
Погиб, пропал без вести на ВОВ. Дата призыва: 29.11.1941 Александровский РВК, Ставропольский край Дата призыва: 29.11.1941. Последнее место службы: п/я 258/2 «а»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Анастасия Григорьевна

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