Панюшина (Черникова (Фаркаш)) Надежда Жена Васильевна
Место рожденияСтавропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Дата рождения13.04.1918
Дата смерти30.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1918
Отец: Черников Василий
Мать: Черникова Елена
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Фаркаш Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Фаркаш Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панюшин Василий Матвеевич
Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панюшин Василий Матвеевич
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
с. Степное, Ставропольского края.
Крещение
Неизвестно
С.Северное, Ставропольского края
Смерть
30.10.2005
г.Ставрополь Россия
Похороны
Неизвестно
г. Ставрополь