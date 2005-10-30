Панюшина (Черникова (Фаркаш)) Надежда Жена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшина (Черникова (Фаркаш)) Надежда Жена Васильевна

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Место рождения

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка

Дата рождения

13.04.1918

Дата смерти

30.10.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

1919 г.р.
1912 г.р.

Дети

Около 1939 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1918

Отец: Черников Василий

Мать: Черникова Елена

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Северное, ул. Литвинка
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Фаркаш Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Фаркаш Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшин Василий Матвеевич

Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшин Василий Матвеевич

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаркаш Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшин Василий Матвеевич

с. Степное, Ставропольского края.
Крещение
Неизвестно
С.Северное, Ставропольского края
Смерть
30.10.2005
г.Ставрополь Россия
Похороны
Неизвестно
г. Ставрополь
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