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Кропачев Степан Харламович

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Место рождения

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: Кропачев Харлам

Мать: Кропачева Ксения Феофановна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Жена: Кропачева Параскева Фирсовна

Рождение ребёнка
02.11.1799 ст.

Дочь: Бушмакова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Фирсовна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Фекла Степановна

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Фирсовна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Кропачев Василий Степанович

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Фирсовна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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