Кропачев Степан Харламович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: Кропачев Харлам
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1799 ст.
Дочь: Бушмакова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Фирсовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Фирсовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Кропачев Василий Степанович
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Фирсовна
Смерть
Неизвестно