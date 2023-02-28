Кропачева (Касьянова) Параскева Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропачева (Касьянова) Параскева Фирсовна

Кропачева (Касьянова) Параскева Фирсовна

avatar

Место рождения

Шиконичи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Касьянов Фирс

Мать: не указана

Шиконичи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Муж: Кропачев Степан Харламович

Рождение ребёнка
02.11.1799 ст.

Дочь: Бушмакова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Кропачев Степан Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Фекла Степановна

Отец ребёнка: Кропачев Степан Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Кропачев Василий Степанович

Отец ребёнка: Кропачев Степан Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close