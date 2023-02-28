Кропачева (Касьянова) Параскева Фирсовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Касьянов Фирс
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1799 ст.
Дочь: Бушмакова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Кропачев Степан Харламович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Фекла Степановна
Отец ребёнка: Кропачев Степан Харламович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Кропачев Василий Степанович
Отец ребёнка: Кропачев Степан Харламович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно