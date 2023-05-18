Бушмакова (Кропачева) Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1799 ст.
Дата смерти01.08.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1799 ст.
Бракосочетание
03.01.1825 ст.
Рождение ребёнка
?.08.1825
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.
Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.08.1861 ст.