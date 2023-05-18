Бушмакова (Кропачева) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакова (Кропачева) Матрона Степановна

Место рождения

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.11.1799 ст.

Дата смерти

01.08.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1799 ст.

Отец: Кропачев Степан Харламович

Мать: Кропачева Параскева Фирсовна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
03.01.1825 ст.

Муж: Бушмаков Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
?.08.1825

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Бушмаков Семён Петрович

Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.

Сын: Бушмаков Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Бушмаков Наум Петрович

Отец ребёнка: Бушмаков Пётр Ефимович

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.08.1861 ст.
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