Бушмаков Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1833 ст.
Дата смерти10.11.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1833 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1875 ст.
Мать ребёнка: Бушмакова Степанида Онисимовна
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.
Дочь: Зыкова Васса Иосифовна
Мать ребёнка: Бушмакова Степанида Онисимовна
Рождение ребёнка
26.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Бушмакова Степанида Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.11.1911 ст.