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Бушмаков Иосиф Петрович

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Место рождения

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.09.1833 ст.

Дата смерти

10.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1833 ст.

Отец: Бушмаков Пётр Ефимович

Мать: Бушмакова Матрона Степановна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1875 ст.

Сын: Бушмаков Илья Иосифович

Мать ребёнка: Бушмакова Степанида Онисимовна

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.

Дочь: Зыкова Васса Иосифовна

Мать ребёнка: Бушмакова Степанида Онисимовна

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893 ст.

Сын: Бушмаков Павел Иосифович

Мать ребёнка: Бушмакова Степанида Онисимовна

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Степанида Онисимовна

Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.11.1911 ст.
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