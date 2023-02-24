Бушмакова Степанида Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмакова Степанида Онисимовна

Бушмакова Степанида Онисимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1875 ст.

Сын: Бушмаков Илья Иосифович

Отец ребёнка: Бушмаков Иосиф Петрович

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.

Дочь: Зыкова Васса Иосифовна

Отец ребёнка: Бушмаков Иосиф Петрович

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893 ст.

Сын: Бушмаков Павел Иосифович

Отец ребёнка: Бушмаков Иосиф Петрович

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмаков Иосиф Петрович

Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close