Бушмакова Степанида Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1875 ст.
Отец ребёнка: Бушмаков Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.
Дочь: Зыкова Васса Иосифовна
Отец ребёнка: Бушмаков Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Бушмаков Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно