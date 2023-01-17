Зыкова (Бушмакова) Васса Иосифовна
Место рождения
Дата рождения05.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1878 ст.
Бракосочетание
18.10.1898 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1900
Сын: Зыков Василий Александрович
Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович
Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.
Дочь: Серафима Александровна
Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович
Рождение ребёнка
24.12.1906 ст.
Сын: Зыков Степан Александрович
Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович
Рождение ребёнка
29.09.1909 ст.
Сын: Зыков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно