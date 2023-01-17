Зыкова (Бушмакова) Васса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Бушмакова) Васса Иосифовна

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Место рождения

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1878 ст.

Отец: Бушмаков Иосиф Петрович

Мать: Бушмакова Степанида Онисимовна

Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.10.1898 ст.

Муж: Зыков Александр Родионович

Рождение ребёнка
?.02.1900

Сын: Зыков Василий Александрович

Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович

Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.

Дочь: Серафима Александровна

Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.12.1906 ст.

Сын: Зыков Степан Александрович

Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.09.1909 ст.

Сын: Зыков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Зыков Александр Родионович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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