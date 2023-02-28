Кропачева (Вачевских) Ксения Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева (Вачевских) Ксения Феофановна

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Место рождения

Миничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: Вачевских Феофан

Мать: не указана

Миничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Кропачев Степан Харламович

Отец ребёнка: Кропачев Харлам

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Кропачев Андрей Харламович

Отец ребёнка: Кропачев Харлам

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Наталья Харламовна

Отец ребёнка: Кропачев Харлам

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Харлам

Место жительства
Неизвестно
Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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