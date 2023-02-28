Кропачева (Вачевских) Ксения Феофановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759
Отец: Вачевских Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Кропачев Степан Харламович
Отец ребёнка: Кропачев Харлам
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Кропачев Андрей Харламович
Отец ребёнка: Кропачев Харлам
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Наталья Харламовна
Отец ребёнка: Кропачев Харлам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кропачев Харлам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно