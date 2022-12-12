Кропачев Андрей Харламович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Кропачев Харлам
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Зиновия Андреевна
Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно