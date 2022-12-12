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Кропачев Андрей Харламович

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Место рождения

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Кропачев Харлам

Мать: Кропачева Ксения Феофановна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Кропачев Антон Андреевич

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Зиновия Андреевна

Мать ребёнка: Кропачева Параскева Дмитриевна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Параскева Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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