Кропачева Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Параскева Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Кропачев Антон Андреевич

Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Зиновия Андреевна

Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Андрей Харламович

Место жительства
Неизвестно
Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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