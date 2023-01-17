Кропачева Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Зиновия Андреевна
Отец ребёнка: Кропачев Андрей Харламович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно