Баталин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баталин Семён

Мать: Баталина (Кокоулина) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталина Анна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Баталин Анатолий

Мать ребёнка: Баталина Анна

Рождение ребёнка
16.09.1931

Сын: Баталин Василий

Мать ребёнка: Баталина Анна

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1933

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