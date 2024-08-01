Баталин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Баталин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталин Александр
Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталин Пётр
Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда
Бракосочетание
30.01.1895
Курино, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1896
Сын: Баталин Иван
Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда
Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: Головнина (Баталина) Августа
Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда
Бракосочетание
После 1904
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Носкова (Баталина) Любовь
Мать ребёнка: Баталина (Головнина) Екатерина
Смерть
Около 1935