Баталин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Баталин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталин Александр

Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталин Пётр

Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Баталина (Кокоулина) Надежда

Курино, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1896

Сын: Баталин Иван

Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: Головнина (Баталина) Августа

Мать ребёнка: Баталина (Кокоулина) Надежда

Бракосочетание
После 1904

Жена: Баталина (Головнина) Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Носкова (Баталина) Любовь

Мать ребёнка: Баталина (Головнина) Екатерина

Смерть
Около 1935

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