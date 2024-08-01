Баталина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Пётр

Рождение ребёнка
1929

Сын: Баталин Анатолий

Отец ребёнка: Баталин Пётр

Рождение ребёнка
16.09.1931

Сын: Баталин Василий

Отец ребёнка: Баталин Пётр

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1931

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