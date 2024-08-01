Баталина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Пётр
Рождение ребёнка
1929
Сын: Баталин Анатолий
Отец ребёнка: Баталин Пётр
Рождение ребёнка
16.09.1931
Сын: Баталин Василий
Отец ребёнка: Баталин Пётр
Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1931