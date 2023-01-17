Вшивцев Аверьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1840 ст.
Дата смерти07.01.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1840 ст.
Отец: Вшивцев Иван Фомин
Мать: Вшивцева Татьяна Иванова
Бракосочетание
05.07.1864 ст.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вшивцев Дмитрий Аверьянович
Мать ребёнка: Вшивцева Елизавета рожденая
Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Аверьянова
Мать ребёнка: Вшивцева Елизавета рожденая
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.01.1891 ст.