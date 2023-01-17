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Вшивцев Аверьян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1840 ст.

Дата смерти

07.01.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1840 ст.

Отец: Вшивцев Иван Фомин

Мать: Вшивцева Татьяна Иванова

Бракосочетание
05.07.1864 ст.

Жена: Вшивцева Елизавета рожденая

Рождение ребёнка
1870

Сын: Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Мать ребёнка: Вшивцева Елизавета рожденая

Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Аверьянова

Мать ребёнка: Вшивцева Елизавета рожденая

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.01.1891 ст.
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