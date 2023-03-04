Вшивцев Дмитрий Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Ирина Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.
Дочь: (Вшивцева) Евфросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Устина Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Яковлева
Бракосочетание
23.05.1901 ст.
2 брак у жениха
Смерть
Неизвестно