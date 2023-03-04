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Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Вшивцев Аверьян Иванович

Мать: Вшивцева Елизавета рожденая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ирина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Сын: Вшивцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.

Дочь: (Вшивцева) Евфросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Устина Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Яковлева

Бракосочетание
23.05.1901 ст.

Жена: Вшивцева Параскева Константиновна

2 брак у жениха
Смерть
Неизвестно

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