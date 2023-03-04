Вшивцева Елизавета рожденая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Елизавета рожденая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоспаский приход поч. Зяблицева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.07.1864 ст.

Муж: Вшивцев Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Отец ребёнка: Вшивцев Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Аверьянова

Отец ребёнка: Вшивцев Аверьян Иванович

Смерть
Неизвестно

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