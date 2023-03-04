Вшивцева Елизавета рожденая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоспаский приход поч. Зяблицева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.07.1864 ст.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вшивцев Дмитрий Аверьянович
Отец ребёнка: Вшивцев Аверьян Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Аверьянова
Отец ребёнка: Вшивцев Аверьян Иванович
Смерть
Неизвестно