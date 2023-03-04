Вшивцева Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смерти15.04.1900 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Новосёлов Константин Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Аверьянович
Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.
Дочь: Евфросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Аверьянович
Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.
Дочь: Вшивцева Устина Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1900 ст.
Похороны
18.04.1900 ст.