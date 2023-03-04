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Вшивцева Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

15.04.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Новосёлов Константин Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Сын: Вшивцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.

Дочь: Евфросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.

Дочь: Вшивцева Устина Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Дмитрий Аверьянович

Смерть
15.04.1900 ст.
Похороны
18.04.1900 ст.