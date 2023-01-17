Вшивцева (Зяблицева) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти15.12.1857 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Зяблицев Иван Домтиев
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1832 ст.
Муж: Вшивцев Иван Фомин
1832г. (свадьба) жених вдовец второй брак невеста Лудянского Ясашного прихода поч. Зяблицева крест. Ивана Домтиева Зяблицева дочь поручители крест. дер. Бабиковской Иосиф Кирилов Вшивцев, Моисей Петро... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1833 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Максимова Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
20.02.1838 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
22.10.1840 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
05.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Рождение ребёнка
26.06.1845 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.12.1857 ст.