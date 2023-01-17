Вшивцева (Зяблицева) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Зяблицева) Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

15.12.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Зяблицев Иван Домтиев

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1832 ст.

Муж: Вшивцев Иван Фомин

1832г. (свадьба) жених вдовец второй брак невеста Лудянского Ясашного прихода поч. Зяблицева крест. Ивана Домтиева Зяблицева дочь поручители крест. дер. Бабиковской Иосиф Кирилов Вшивцев, Моисей Петро... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1833 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Максимова Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
20.02.1838 ст.

Сын: Вшивцев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
22.10.1840 ст.

Сын: Вшивцев Аверьян Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
05.10.1841 ст.

Сын: Вшивцев Карп Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.

Сын: Вшивцев Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Рождение ребёнка
26.06.1845 ст.

Сын: Вшивцев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Фомин

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.12.1857 ст.
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