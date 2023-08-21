Милафетнова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1975
Дочь: Скорлупкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1983
Сын: Милафетнов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Николаевич
Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно