Милафетнова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1975

Дочь: Скорлупкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.1983

Сын: Милафетнов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Николаевич

Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Владимир Николаевич

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