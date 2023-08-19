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Милафетнов Владимир Николаевич

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Место рождения

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

25.06.1939

Дата смерти

11.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939

Отец: Милафетнов Николай Андреевич

Мать: Милафетнова Евдокия Андреевна

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1975

Дочь: Скорлупкина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Милафетнова Татьяна

Рождение ребёнка
17.07.1983

Сын: Милафетнов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Милафетнова Татьяна

Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Татьяна

Смерть
11.11.1984
Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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