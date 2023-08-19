Милафетнов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1939
Дата смерти11.11.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939
Рождение ребёнка
27.10.1975
Дочь: Скорлупкина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Милафетнова Татьяна
Рождение ребёнка
17.07.1983
Сын: Милафетнов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Милафетнова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милафетнова Татьяна
Смерть
11.11.1984