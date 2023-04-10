посёлок Ильинское-Хованское, посёлок Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ильинское-Хованское

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Ростовского уезда, Ильинской волости села Ильинско-Хованского Игнатия Дмитриевича Востроушкина об утверждении плана на установку локомобиля п Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Дмитрия Мелехина о возвращении неправильно призванного в рекруты сына Константина Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Матвея Васильевича Слезкина о неправильном назначении его семейства на рекрутскую оч Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Ильинское Ильинской волости Ростовского уезда Федором Ивановичем Сосниным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881–1882 г Показать все
Дело о взносе денег крестьянкой с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Марфой Алексеевной Мизориной в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 188 Показать все
Дело об избрании крестьян с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Якова Сергеевича Будинина и Тимофея Дмитриевича Мелехина на должности полицейских дес Показать все
Описание картофелесушительного заведения в селе Ильинско-Хованском, Ильинской волости Ростовского уезда. 1901 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 2. Дел Показать все
Дело о конфискации имущества у граждан Мочалиных в селе Ильинско-Хованское Ильинско-Хованской волости. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Дело о конфискации имущества у гражданина Белякова в с. Ильинско-Хованское Ильинско-Хованской волости. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 242. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 242, 246, 248, 249, 261. Издание доступно онлайн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7111Ильинское (Хованское), с. вл.при колодцах.4126125390491Церквей православных 2. Ярмарка 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Ильинская волость
303. Ильинское (Хованское), село бывшее владельческое, дворов 160, жителей 880, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, часовня, школа, 85 Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
с. Ильинское-ХованскоеI. Ильинское общество243202Ильинско-Хованский приход

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Ильинская волость
село Ильинско-Хованское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
5286Ильинское-Хованскоепосёлок56°58'39°46'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151051п Ильинское-Хованскоепоселок
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