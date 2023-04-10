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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Ростовского уезда, Ильинской волости села Ильинско-Хованского Игнатия Дмитриевича Востроушкина об утверждении плана на установку локомобиля п Показать все
Дело по прошению крестьянина с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Дмитрия Мелехина о возвращении неправильно призванного в рекруты сына Константина Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Матвея Васильевича Слезкина о неправильном назначении его семейства на рекрутскую оч Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Ильинское Ильинской волости Ростовского уезда Федором Ивановичем Сосниным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881–1882 г Показать все
Дело о взносе денег крестьянкой с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Марфой Алексеевной Мизориной в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 188 Показать все
Дело об избрании крестьян с. Ильинское-Хованское Ильинской волости Ростовского уезда Якова Сергеевича Будинина и Тимофея Дмитриевича Мелехина на должности полицейских дес Показать все
Описание картофелесушительного заведения в селе Ильинско-Хованском, Ильинской волости Ростовского уезда. 1901 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 2. Дел Показать все
Дело о конфискации имущества у граждан Мочалиных в селе Ильинско-Хованское Ильинско-Хованской волости. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Дело о конфискации имущества у гражданина Белякова в с. Ильинско-Хованское Ильинско-Хованской волости. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 242. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 242, 246, 248, 249, 261. Издание доступно онлайн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7111Ильинское (Хованское), с. вл.при колодцах.4126125390491Церквей православных 2. Ярмарка 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
303. Ильинское (Хованское), село бывшее владельческое, дворов 160, жителей 880, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, часовня, школа, 85 Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Ильинское-ХованскоеI. Ильинское общество243202—Ильинско-Хованский приход
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ильинско-Хованское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5286Ильинское-Хованскоепосёлок56°58'39°46'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151051п Ильинское-Хованскоепоселок